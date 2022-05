Carnasciali: “Occhio alla Samp, lo dico per esperienza. Ricordate il ’92/’93…”

L'ex viola sulla gara di Marassi in programma lunedì: "Ci vorrà una Fiorentina aggressiva fin da subito, come quella vista contro la Roma"

L'ex viola Daniele Carnasciali , intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha detto sua circa la corsa Europa ed il prossimo impegno in campionato della Fiorentina: "Quando costruisci una squadra guardi cosa manca e provi a cogliere qualche opportunità. Le insidie lunedì saranno maggiormente per la Sampdoria che per la Fiorentina, ma i viola dovranno giocare per vincere".

Carnasciali prosegue ricordando un precedente: "Lo dico per esperienza, dal 1992/93, a vincere l'ultima in casa di chi lotta per salvarsi è più difficile. Ci vorrà una Fiorentina aggressiva fin da subito, come quella vista contro la Roma. Conference meno importante? Quando vai in Europa, va sempre bene. E vincere piace a tutti...".