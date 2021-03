Bulgaria-Italia, Bojinov non ci sta e sbotta: “Rigore-scandalo, è una presa in giro”

Valeri Bojinov non ci sta e non le manda a dire dopo la decisione presa dall’arbitro Vincic di assegnare il rigore dello 0-1 all’Italia contro la Bulgaria per l’intervento di Dimov ai danni di Belotti. L’ex attaccante viola ha commentato così, in diretta, l’episodio discusso: “Questo non è rigore, è una presa in giro. Sono un attaccante e mi è capitato di cadere così, ma non è rigore. È uno scandalo, ci sarebbe dovuto essere un giallo per simulazione”, ha dichiarato Bojinov all’emittente BNT.