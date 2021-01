Parla il neo acquisto Andonov: “Il mio idolo è Ter Stegen, Bojinov mi ha riempito di consigli”

Ivan Andonov, estremo difensore classe 2003, andrà a rinforzare la Primavera di mister Aquilani. Sugli spalti di Fiorentina-Inter per seguire i compagni di squadra, ha colto l’occasione per presentarsi tramite i canali ufficiali del club. Queste le sue prime parole da calciatore gigliato:

Mi piace molto la città di Firenze, tutta la squadra mi ha accolto bene. Il mio idolo è Marc-André ter Stegen, l’attuale portiere del Barcellona. Prima di arrivare alla Fiorentina mi sono allenato con la prima squadra del Levski Sofia per 6 mesi, era presente anche Valeri Bojinov (con un passato alla Fiorentina ndr). È un grande giocatore, mi ha aiutato molto con i suoi consigli. Le sue parole di elogio mi fanno piacere. Krastev? Ci conosciamo da tre anni, abbiamo giocato insieme in Nazionale. Siamo molto amici. Il mio sogno? Sicuramente quello di diventare il portiere titolare della Fiorentina ed in seguito diventare il miglior portiere del mondo.