Borja Valero: “Ecco chi sceglierei tra Jovic e Cabral. Ed a centrocampo…”

“Jovic o Cabral? Se Cabral non è al 100% opterei per Jovic, perché ultimamente si è messo a disposizione della squadra e ha segnato. Queste partite vanno giocate al 100%, altrimenti puoi anche dare una mano a partita in corso. Castrovilli? Quando uno fa il centrocampista deve saper fare tutti i ruoli, è fondamentale capire il gioco. Lui pian piano sta maturando, sta iniziando a capire il gioco a 360°. Quando gioca un centrocampo di qualità con lui e Bonaventura si alza il livello, centrocampo bilanciato nel modo giusto con un Amrabat che corre per tutti”.