Fiorentina e Inter, sfida fra attacchi stellari: quasi 200 gol in tutto!

La finale di Coppa Italia mette di fronte due delle tre squadre nazionali più prolifiche a livello di reti segnate nel corso di questa stagione. Inter e Fiorentina, infatti, occupano il secondo e il terzo posto della graduatoria stagionale in fatto di gol segnati dietro al Napoli, primo con 101reti realizzate. L'Inter ha già realizzato 94 gol in questa annata e viaggia alla media di 1,77 reti a partita, mentre la Fiorentina può vantare un bottino di 91 reti (che produce una media di 1,63 gol a gara). Considerando che mancano 4 gare al termine della stagione sia per i nerazzurri che per i viola, possiamo evidenziare come la quota di 100 gol sia alla portata di entrambe le formazioni impegnate nella sfida di stasera.