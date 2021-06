Amerini: “Oliveira grandissimo colpo. Pezzella-Milenkovic? Meglio cambiare”

Su Lirola: "Secondo me era stato un grande acquisto. Ora torna e deve dimostrare quello che vale"

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole: "Sergio Oliveira? Quando compri da una squadra come il Porto devi investire cifre importanti ma hai un ritorno altrettanto importante in qualità. E' un giocatore con un'esperienza importante in Europa. Quest'anno ha trovato grande continuità: sarebbe un grandissimo colpo se dovesse arrivare".