Calamai: “Gattuso avrà potere. Ribery? La decisione è già stata presa”

Calamai parla al Pentasport

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno dove ha parlato del futuro della Fiorentina: "L'allenatore deve essere libero di agire, i calciatori devono potersi confrontare con loro. Sarà fondamentale assecondare Gattuso, che allena il ruolo. Se lui chiede un regista va preso, Rino avrà potere in questo senso, cosa che non ha avuto Iachini. Gattuso fondamentale nell'aiutare questa società a fare calcio, che non vuol dire non commettere errori ma fare le cose semplici. Sospensione del Viola Park? E ' una cosa che non tollererei, avrei bisogno di spiegazioni molto precise. Stadio? Va fatto, ma non serve ora pensare agli errori del passato. Ribery? Per me la storia è finita al momento dell'incontro a Forte dei Marmi. Lì è si o no. I giocatori buoni si vendono bene, ma gli altri hanno dei costi abbattuti. La Fiorentina spenderà molto per 4 giocatori titolari. Pezzella io lo venderei subito. Il Napoli deve vendere due giocatori importanti, occhio alla situazione di Politano. Vlahovic ha dato forza alla Fiorentina scegliendo di restare".