Graziani: “Ribery non può pretendere di giocare sempre. Pavoletti vice Vlahovic”

Graziani dice la sua sul mercato della Fiorentina

L'ex Fiorentina Ciccio Grazianiha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Io non sono per i moduli ma per i giocatori. Partire con un'idea e morire con la stessa è sbagliata, bisogna sapersi adattare e cambiare in base al fatto se si deve attaccare o difendere. Gli acquisti della Fiorentina saranno mirati e risponderanno alle indicazioni di Gattuso. Ribery? Penso che sia un valore aggiunto quando sta bene, a livello di ambiente e di professionalità. Io rinnoverei subito il suo contratto, poi è chiaro che non può pretendere lo stesso ingaggio di tempo fa, credo che il problema non sia economico ma di fiducia. Non può pretendere di giocare sempre, ma quando l'allenatore lo ritiene necessario. In società ci deve essere sinergia, la collaborazione è fondamentale. Kokorin dovrebbe essere valutato da Gattuso. Vlahovic? Servirebbe un attaccante simile a lui come alternativa. Tre attaccanti servono, Kouamè non può essere un vice Vlahovic. Pavoletti può essere un'alternativa perché ricalca le caratteristiche di Vlahovic