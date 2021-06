Graziani: “Con Gattuso i giocatori rendono il triplo, Ribery un valore aggiunto”

Il parere del noto ex e cuore gigliato

"Aspetto l'arrivo di Gattuso in città e quando sarà il momento voglio andare a trovarlo. Sono convinto che sia l'uomo giusto per la Fiorentina. Un tecnico di assoluto livello. Se lo seguiranno, i calciatori in rosa renderanno il triplo rispetto a chi è venuto prima. Rino potenzialmente può migliorare questa squadra sotto molti aspetti, non solo mentalmente ma anche tecnicamente. Ribery? La situazione richiede una particolare attenzione. La società prima di confermarlo dovrà valutare gli aspetti economici, ma il francese è un valore aggiunto nello spogliatoio.