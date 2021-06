G. Galli: “Milenkovic o Pezzella? Tengo il secondo. Oliveira serve come il pane”

Le considerazioni sulle strade del mercato viola, in attesa delle ufficialità che arriveranno

"Abbiamo chiuso una pagina, un libro che è quello delle ultime due stagioni, adesso ne apriamo un altro diverso con Gattuso. La società deve muoversi per andare a prendere giocatori funzionali alle richieste dell'allenatore, ma non è detto che alcuni giocatori non possano rimanere e adattarsi. Lo stesso Pezzella, stimolato da un motivatore come Gattuso, può tornare ai livelli di due anni fa. La differenza la fanno gli uomini. Non mi strapperei i capelli se arrivasse un'offerta per Milenkovic, tra lui e Pezzellatengo il secondo se ha le motivazioni. Pulgar? Non ha le stimmate del leader, come invece le ha Sergio Oliveira. Lo vedi da come si interfaccia con compagni, arbitro e avversari. Serve come il pane. Ho bisogno di avere un uomo, e questo ha età, esperienza e qualità. Non solo lui: tra Corona e Guedes prendo Corona, che è più continuo. Dragowski? Tra due anni sarà il portiere titolare della Polonia, raccoglierà l'eredità di Szczesny".