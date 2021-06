Nazione: svolta Fiorentina, il Franchi è tornato l’interesse principale

Lo stadio Franchi verrà ristrutturato nei tempi previsti: la Fiorentina segue con sempre maggiore interesse

Quella che filtra dalla Fiorentina è un’apertura netta nei confronti del Comune sullo stadio Franchi. Un passo in avanti sostanziale, con La Nazione che, al contrario del Corriere Fiorentino, si mostra poco possibilista su un eventuale ritorno a Campi Bisenzio, dove i terreni in viale Allende rimangono opzionati. In questo momento – contrariamente a qualche tempo fa, quando i rapporti con il Comune erano meno diplomatici – l’interesse principale è tornato ad essere il Franchi. La prossima settimana sarà presentato il bando internazionale per la trasformazione non solo del Franchi, ma anche dell’intero quartiere di Campo di Marte, come afferma il sindaco Nardella. I tempi promessi sono, finora, rispettati. Il cronoprogramma prevede la progettazione entro settembre 2021, la gara gara tra ottobre 2021 e marzo 2022, la realizzazione e il collaudo del nuovo Franchi tra gennaio 2023 e dicembre 2025.