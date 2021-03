Agroppi: “Prandelli invecchiato, fatto bene a dimettersi. Non doveva tornare”

L’ex tecnico viola Aldo Agroppi ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni sull’attualità di casa Fiorentina: “Ha fatto bene Prandelli a dimettersi, è un mondo in cui si è sempre in lotta, tutti i giorni e forse sia io che Prandelli non abbiamo più i requisiti per starci. Si finisce per vivere la professione in maniera angosciante, da lì basta poco per passare allo stress e alla depressione. Il calcio invecchia e Prandelli l’ho visto invecchiato, non doveva tornare. Iachini? L’errore è stato licenziarlo, non esiste esonerare un allenatore che pareggia fuori casa”.