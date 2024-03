VN – “Sacchi per Atalanta-Fiorentina? Scelta corretta di Rocchi, vi spiego perchè”

Domenica sera si affronteranno Atalanta e Fiorentina, in una sfida molto importante per entrambe le squadre per quanto riguarda la classifica e la lotta per i rispettivi obiettivi europei. Considerano anche la forte rivalità che si è accesa nelle ultime stagioni, sarà una partita delicata anche per la classe arbitrale. La designazione di Gianluca Rocchi, però, non ha previsto un arbitro internazionale, ma bensì Sacchi (LA DESIGNAZIONE COMPLETA). Per capire il motivo di questa scelta e che tipo di arbitro aspettatsi , scegliere abbiamo chiesto al giornalista di Italia 7, conduttore di 30° Minuto ed esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini.