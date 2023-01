VN – Ranieri, spunta un’altra pretendente in Serie A

Oltre a Benassi, la Cremonese si sta muovendo anche per il difensore classe 1999, altro giocatore fuori dai piani di Italiano. Sul centrale c'è sempre anche la Salernitana, con il quale il prodotto del vivaio viola ha conquistato l'anno scorso un'insperata salvezza. Ma non solo: l'infortunio di Pongracic, che resterà fuori per almeno due mesi, costringe il Lecce a tornare sul mercato e quindi i salentini si aggiungono all'elenco delle pretendenti per Ranieri.