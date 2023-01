Berti: “Vlahovic risolveva problemi. Ecco come gestirei Cerofolini e Martinelli”

"Gollini non vuole più restare a Firenze, pensava di fare il titolare e non accetta di fare il dodicesimo. Secondo me, all'inizio Gollini era il titolare in campionato, poi Terracciano ha inanellato prestazioni importanti e Italiano, fidandosi di lui già dalla scorsa stagione, non lo ha più tolto. Cerofolini deve andare a giocare, a fare il titolarissimo in B o in C, restare a fare il secondo a Firenze non serve né a lui né alla società. Martinelli lo lascerei in Primavera e, dopo un anno da titolare, lo manderei con un anno di anticipo a giocare in Serie C".