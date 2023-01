VN – Benassi, la Cremonese ha battuto due club di B. E ora punta un altro viola

Mancano solo le firme per il passaggio in prestito secco di Marco Benassi alla Cremonese. Il centrocampista, ormai da tempo ai margini della rosa viola, ha detto no alle offerte di Cagliari e Parma per restare in Serie A e atteso la chiamata dei grigiorossi. L'ex capitano del Torino è stata una richiesta esplicita del neo tecnico Ballardini e potrà mettersi in mostra nella seconda metà del campionato. Nelle prossime 48 ore le visite mediche e la firma sul contratto.