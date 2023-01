Radio Bruno: Benassi via in prestito, lo aspetta una squadra di Serie A

Dopo Maleh che si è accasato al Lecce e Zurkowski allo Spezia, un altro centrocampista sta per lasciare la Fiorentina. Come riporta Radio Bruno, Marco Benassi sta per trasferirsi alla Cremonese. La squadra grigiorossa, fresca di blitz in Coppa Italia a Napoli alla prima di Ballardini in panchina, è pronta ad accogliere in prestito secco la mezz'ala in uscita dal club viola. L'ex capitano del Torino era ormai ai margini della rosa, visto che non era stato inserito nelle liste per il campionato e per la Conference League, e adesso può tornare a giocare con maggiore continuità. Lo aspetta un'impresa non da poco, quella di provare ad acciuffare la salvezza con la squadra lombarda.