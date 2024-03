VN – Non solo dall’Italia, i messaggi di cordoglio arrivano da tutta Europa

Neanche le squadre in Conference si sono estraniate al lutto accaduto in casa viola. Tutte hanno inviato un messaggio privato alla Fiorentina

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato uno ad uno tutti i messaggi di condoglianze delle società di Serie A/B e C. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione i messaggi non si sono fermati al calcio italiano ma sono arrivati anche dall'estero. Infatti ogni squadra affrontata in Conference tra l'anno scorso e la stagione in corso avrebbe mandato un messaggio di cordoglio privato alla Fiorentina e alla famiglia di Joe Barone. Mentre Sampdoria, Salernitana, Empoli, Lecce, Juventus e Roma hanno inviato delle corone di fiori che sono ben visibili dalla foto qui in basso