Tutti i messaggi delle squadre per Barone. C’è anche il Genoa di Zangrillo

Bologna : "Il Presidente Joey Saputo, l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci e tutto il Bologna FC 1909 partecipano al lutto dell’ACF Fiorentina ed esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del Direttore Generale Joe Barone."

Atalanta : "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’ACF Fiorentina per la repentina ed improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone. L’Atalanta rivolge ai familiari ed alla società viola le più sentite e sincere condoglianze"

Udinese : "Udinese Calcio e la Famiglia Pozzo piangono la scomparsa di Joe Barone, dirigente di valore e persona dal grande spessore umano. Alla Famiglia Barone e a tutta la Fiorentina la vicinanza del Club in questo momento di grande dolore."

Milan : "L'AC Milan esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Fiorentina"

Hellas Verona : "Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutta la società Hellas Verona FC, esprime le più sentite condoglianze e il più profondo dolore alla famiglia Barone e a tutta l’ACF Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, competente e appassionato uomo di sport che anche nel calcio italiano ha saputo lasciare un’impronta importante per tutto il nostro movimento."

Brescia : "Brescia Calcio, dal Presidente a tutte le componenti societarie, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Barone e a tutta la società ACF Fiorentina per l'improvvisa scomparsa del Direttore Generale."

Palermo : "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del direttore generale dell'ACF Fiorentina Joe Barone."

Sassuolo: "Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina ed encomiabile dirigente sportivo. Da parte del club le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la Fiorentina."

Monza : "AC Monza partecipa al dolore della famiglia e di tutta la Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, dirigente di grandi capacità professionali e doti umane, che mancherà a tutto il calcio italiano. Particolarmente addolorato il Vicepresidente Vicario e A.D. Adriano Galliani."

Torino : "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Barone e all’Associazione Calcio Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale del Club viola."

In aggiornamento...

