VN – Franchi: non è finita? La Fiorentina può fare nuovo ricorso

Sta diventando, oltre che un caso, anche una vera e propria lotta. «Il Tribunale rigetta il ricorso presentato da Acf Fiorentina e la condanna al pagamento delle spese in lite in favore del Comune di Firenze». Questa la sentenza del giudice di ieri sulla questione Franchi. Ma la storia non finisce qua. Come in ogni processo, la controparte ha diritto a un ricorso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina può fare reclamo al collegio. Ha tempo, per la precisione, 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza di rigetto. Quindi la Fiorentina ha ancora una possibilità, poiché ufficialmente la fase cautelare d'urgenzanon è necessariamente conclusa. In questo caso, un'eventuale ricorso sarà giudicato non da un solo giudice, ma un da collegio di tre (senza quello che ha adottato l'ordinanza). La società viola, dal canto suo, preferisce non commentare, riservandosi di informare su eventuali decisioni in merito attraverso i propri canali ufficiali. Stamani invece la sindaca Sara Funaro ha parlato di un percorso di dialogo disteso con il Dg Alessandro Ferrari e il club viola.