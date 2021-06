VN – Fonseca e uno staff da “reinventare”. Addio ai collaboratori storici

I collaboratori di Italiano sono "bloccati" dallo Spezia. Fonseca invece chiederebbe di portare con sè solo 2 fedelissimi

Il "fattore staff" può risultare decisivo nella scelta del nuovo allenatore da parte della Fiorentina. Da una parte l'affaire Vincenzo Italiano, con una clausola rescissoria che il club viola non vorrebbe pagare e che in ogni caso non libera i suoi collaboratori. Una questione affrontata dalle parti negli ultimi giorni, ma senza trovare (ancora) una soluzione positiva.