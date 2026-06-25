Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Fiorentina, altro colpo per il futuro: vicino un giovane attaccante

calciomercato

VN – Fiorentina, altro colpo per il futuro: vicino un giovane attaccante

VN – Fiorentina, altro colpo per il futuro: vicino un giovane attaccante - immagine 1
La Fiorentina è vicina a chiudere un nuovo colpo in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane attaccante Aliu è a un passo dal trasferimento in viola
Nicolò Schira

La Fiorentina è vicina a chiudere un nuovo colpo in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane attaccante Alieu Kemo Jammeh è a un passo dal trasferimento in viola, con la trattativa ormai nelle fasi finali.

Scafatese

—  

L'operazione è stata portata avanti dal direttore sportivo della Scafatese, Pietro Fusco, e nelle prossime ore è previsto un incontro che potrebbe definire gli ultimi dettagli dell'accordo. Alieu, classe 2011, arriverebbe a Firenze per una cifra intorno ai 200mila euro. 

Alieu

—  

Se tutto andrà come previsto, Alieu diventerà presto un nuovo giocatore della Fiorentina, aggiungendosi così ai giovani talenti su cui il club viola intende costruire il futuro.

Leggi anche
Chi è e come gioca Koleosho, il “melting pot” che ha acceso la Nazionale
VN – Contatto Sohm-Grosso, giocatore da convincere. Fagioli cambia ruolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA