La Fiorentina è vicina a chiudere un nuovo colpo in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane attaccante Alieu Kemo Jammeh è a un passo dal trasferimento in viola, con la trattativa ormai nelle fasi finali.
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VN – Fiorentina, altro colpo per il futuro: vicino un giovane attaccante
La Fiorentina è vicina a chiudere un nuovo colpo in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane attaccante Aliu è a un passo dal trasferimento in viola
Scafatese—
L'operazione è stata portata avanti dal direttore sportivo della Scafatese, Pietro Fusco, e nelle prossime ore è previsto un incontro che potrebbe definire gli ultimi dettagli dell'accordo. Alieu, classe 2011, arriverebbe a Firenze per una cifra intorno ai 200mila euro.
Alieu—
Se tutto andrà come previsto, Alieu diventerà presto un nuovo giocatore della Fiorentina, aggiungendosi così ai giovani talenti su cui il club viola intende costruire il futuro.
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