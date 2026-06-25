VN – Fiorentina, altro colpo per il futuro: vicino un giovane attaccante

La Fiorentina è vicina a chiudere un nuovo colpo in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane attaccante Aliu è a un passo dal trasferimento in viola

La Fiorentina è vicina a chiudere un nuovo colpo in prospettiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane attaccante Alieu Kemo Jammeh è a un passo dal trasferimento in viola, con la trattativa ormai nelle fasi finali.

Scafatese

L'operazione è stata portata avanti dal direttore sportivo della Scafatese, Pietro Fusco, e nelle prossime ore è previsto un incontro che potrebbe definire gli ultimi dettagli dell'accordo. Alieu, classe 2011, arriverebbe a Firenze per una cifra intorno ai 200mila euro.