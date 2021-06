VN – Erlic nel mirino, sarà lui il dopo Pezzella?

La Fiorentina aspetta offerte convincenti per Milenkovic e per l'argentino. Erlic dello Spezia tra i primi nomi sul taccuino viola

Il nome non è nuovo, ma l'approdo di Italiano a Firenze può riaccenderlo. Parliamo di Martin Erlic , difensore croato classe '98 dello Spezia. ( LA SCHEDA ) E' un profilo che piace sia ai dirigenti viola che al neo tecnico gigliato e la sua candidatura è stata già accennata nelle prime discussioni di mercato di questi giorni. La Fiorentina potrebbe cedere Milenkovic e aspetta offerte per Pezzella (al momento non ne sono arrivate).

La difesa è dunque un reparto su cui sarà necessario intervenire e il nome di Erlic è da tenere seriamente in considerazione. E l'ex Spezia Matteo Ricci? E' stato proposto alla Fiorentina, ma non è una priorità per i viola in questo momento.