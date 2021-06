Con Italiano in viola torna di moda Matteo Ricci? La viola ci pensa

Con Italiano in riva all'Arno potrebbe tornare di moda anche Ricci. Il centrocampista arriverebbe da svincolato ed è un pupillo del tecnico

Che Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina è ormai cosa nota. La giornata di oggi sarà quella decisiva per mettere il nero su bianco nella trattativa, ma l'allenatore potrebbe non essere l'unico a passare dal Golfo alla città del giglio. Secondo il Corriere Dello Sport oggi in edicola, con l'arrivo del nuovo tecnico anche Matteo Ricci potrebbe seguirlo. Il play, in scadenza con le Aquile potrebbe scatenare l'interesse dei viola, a caccia di un elemento utile per rimpolpare il centrocampo. La possibilità di arrivare al giocatore (primario nelle scelte di Italiano in Liguria) senza pagare il cartellino è un'occasione che Barone e Pradè potrebbero sfruttare. Con le sue caratteristiche, Ricci garantisce la capacità di iniziare l'azione dal basso, ha le giuste geometrie di gioco e piedi buoni. Insomma, dalle parti di Firenze potrebbe rimpolparsi la truppa di ex della maglia bianca.