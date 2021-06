VN – Lirola già d’accordo col Marsiglia: spera nel via libera della Fiorentina

Braccio di ferro tra i club: il Marsiglia punta sulla volontà del giocatore per convincere la Fiorentina ad abbassare le pretese

Nuovi aggiornamenti sul fronte Pol Lirola. Come sappiamo il giocatore spagnolo vorrebbe rimanere al Marsiglia, dove ha militato in prestito dallo scorso gennaio. E la novità che abbiamo raccolto è che l'entourage del giocatore ha già definito un accordo con il club francese sulla base di un contratto di 4 anni con opzione per un'ulteriore stagione.