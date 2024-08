VN – Dopo l’apertura di Kostic alla Fiorentina ecco formula e cifre dell’operazione

Arrivano altre novità sul fronte Filip Kostic. In questi giorni vi abbiamo riportato più volte l'apertura totale del giocatore serbo alla Fiorentina e adesso vi possiamo svelare qualche dato in più sulla possibile operazione tra la società viola e la Juventus. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti, Kostic potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Sulla valutazione del calciatore ci sono ancora alcune distanze, che seppur limabili, dovranno essere appianate. La Juventus valuta l'esterno serbo circa 8 milioni, mentre la Fiorentina 5. Tra i 6 e i 7 potrebbe essere il prezzo giusto per far scattare la fumata bianca che porterebbe Kostic a firmare in viola per i prossimi tre anni.