L’analisi: cosa potrebbe dare Kostic alla Fiorentina?

Dove giocherebbe Kostic nella Fiorentina?

Non vogliamo spingerci troppo oltre, ma in molti ce lo (e se lo) stanno chiedendo: cosa se ne farebbe la Fiorentina di Kostic? Da sempre uomo di fascia, lo juventino ha giocato in carriera sia da esterno alto in un 4-3-3 che - soprattutto - da esterno a tutta fascia in un 3-5-2/3-4-2-1, ruolo che ha ricoperto anche in bianconero con Allegri e anche nei suoi anni migliori all'Eintracht. Se dunque dovesse arrivare alla corte di Palladino il suo impiego più naturale sarebbe da laterale sinistro di centrocampo, andando a fare concorrenza a Parisi e a Biraghi (quest'ultimo utilizzabile anche da braccetto). Kostic potrebbe agire talvolta anche sulla trequarti, ma con caratteristiche diverse dagli esterni offensivi già in rosa, perchè predilige cercare il fondo per il cross che non il taglio verso il centro.