VN – Castrovilli, il rinnovo si avvicina: la voglia c’è, le distanze…

Come anticipato nella giornata di lunedì, c'è tanta voglia di trovare un accordo per il rinnovo di Castrovilli in casa Fiorentina. Il centrocampista viola, con l'attuale contratto in scadenza nel giugno nel 2024, è d'accordo sulla durata di quattro anni, che lo legherebbe a Firenze fino al 2027, ma leggermente distante ancora sull'aspetto economico. La sua richiesta è di circa 3 milioni di euro l'anno, con le due parti che però si stanno avvicinando. Infatti, come raccolto dalla nostra redazione, l'attuale distanza sarebbe di solamente 300.000 euro. Servirà ancora un ulteriore incontro per sancire l'accordo finale, ma nell'aria si pensa che possa essere lui il prossimo a rinnovare con la Fiorentina dopo Biraghi e Ranieri.