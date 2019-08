VN – Aumentano le pretendenti per Rebic: e potrebbe inserirsi anche la Juventus

Anche se la Bundesliga va a cominciare, il futuro di Ante Rebic è ancora tutto da scrivere. Dopo una stagione sicuramente positiva con l’Eintracht e il secondo posto al Mondiale di Russia, l’attaccante ex viola è stato accostato a molte squadre del nostro campionato e non solo. Su tutte Napoli e Milan, anche se da Francoforte sono irremovibili, ma anche l’Atletico e l’Inter. Nonostante i raffreddamenti degli uomini mercato dell’Eintracht, comunque, Rebic resta un profilo appetito da molti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, inoltre, anche la Juventus potrebbe fare un sondaggio per il croato. In caso di addio di Mandzukic e di mancato arrivo di Icardi, i bianconeri potrebbero capire la fattibilità di un’operazione sull’asse Italia-Germania. E la Fiorentina è alla finestra, a caccia del 50% sulla rivendita presente nel contratto di Rebic.