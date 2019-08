Rebic proposto a Milan e Napoli, ma l’Eintracht chiede ancora 40 milioni

La Fiorentina segue con grande attenzione gli sviluppi relativi al futuro di Ante Rebic, che proprio non riesce a trovare una nuova sistemazione, al contrario degli oramai ex compagni di reparto all’Eintracht, ovvero Jovic (passato al Real) ed Haller (finito al West Ham). Il club tedesco continua a chiedere 40 milioni di Euro per lui, il suo procuratore lo sta offrendo a mezza Europa, secondo Tuttosport anche a Milan e Napoli. Ma se i partenopei sembrano poco interessati ed indirizzati verso altri obiettivi, i rossoneri lo tengono in considerazione nel caso in cui l’operazione-Correa non vada a buon fine.