Futuro Rebic, Ds Eintracht: “Nessuna offerta per ora, ma il mercato è lungo”. La Fiorentina ci spera

Accostato in queste settimane all’Inter, Ante Rebic potrebbe rimanere all’Eintracht Francoforte. In merito all’ex giocatore della Fiorentina si è espresso il direttore sportivo Fredi Bobic a Die Welt. I viola sperano nella vendita del giocatore per poter incassare il 50% del prezzo del suo cartellino:

Spero che Ante rimanga. Finora nessun club ci ha presentato un’offerta ufficiale. Il mercato però è ancora aperto e nessuno può dire cosa succederà.