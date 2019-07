L’ex viola Rebic conteso dall’Inter e l’Atletico Madrid

Nonostante non vesta più la maglia viola da qualche stagione, Ante Rebic rimane sempre un uomo mercato anche in ottica Fiorentina. L’esterno offensivo croato, dopo l’ultima stagione positiva con l’Eintracht Francoforte, ha vari estimatori in Europa e come conferma anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale, ci sarebbero due club di prima fascia interessati all’ex viola: l’Inter di Antonio Conte bloccata nell’attendere la decisione di Perisic sul proprio futuro e l’Atletico Madrid, pronto ad affondare il colpo qualora la trattativa per James Rodriguez non avesse esito positivo. Costo del cartellino? 40 milioni di euro. Non male per la Fiorentina che gode del 50 % sulla sua futura rivendita.

– Già l’anno scorso vi spiegammo la questione relativa alla futura rivendita del giocatore croato.