Il Manchester United sta preparando l'offerta ufficiale da presentare alla Fiorentina per Sofyan Amrabat: le cifre pensate per l'accordo

Dopo l'accordo arrivato nella notte per quanto riguarda lo stipendio, nella giornata di oggi il Manchester United si sta preparando per presentare l'offerta ufficiale alla Fiorentina per Sofyan Amrabat. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il club inglese starebbe ragionando per un proposta che si aggirerebbe tra i 23 e i 25 milioni di euro.