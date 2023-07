La Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara amichevole di domani a Belgrado contro la Stella Rossa: come previsto dalle informazioni delle quali è entrata in possesso la nostra redazione in mattinata, sono assenti Amrabat e Nico Gonzalez, rientrati ieri dalle vacanze, così come Barak ancora KO per via di un virus, Sottil che si allena a parte e Pierozzi infortunato. Presenti i volti nuovi Sabiri, Parisi e Arthur.