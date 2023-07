VN – Amrabat-United, trattativa nella notte: accordo sullo stipendio

Ci siamo, la trattativa della cessione di Sofyan Amrabat sta entrando nel vivo. Come riportato nella giornata di ieri dalla nostra redazione, il Manchester United è pronto per fare il passo decisivo per regalare il marocchino a Erik ten Hag. Intanto però, il club inglese sta trattando con gli agenti del giocatore per trovare l'accordo sullo stipendio e sul contratto. La base è quella di 4 milioni, sui cui l'accordo è stato trovato. Manca da decidere la durata: la scelta oscilla tra quadriennale con opzione o quinquennale.