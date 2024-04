Viktoria Plzen-Fiorentina, pagelle VN: bene solo la difesa. Belotti non segna mai

Quarta 6,5: chiude bene le tracce dei padroni di casa non disdegnando le cattive quando necessario. Si esibisce in un paio di tackle che restano la cosa più bella della serata viola

Belotti 5: il primo tocco di palla arriva al 18', un timido colpo di testa, ma il primo tempo è contraddistinto solo dalla fatica. E nella ripresa la musica non cambia. L'impegno non manca, ma un attaccante non può non segnar mai.