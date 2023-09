Un centrocampo tutto da scoprire: Arthur il perno. Chi al suo fianco?

Chi al suo fianco?

Visto l'infortunio di Castrovilli le scelte per Italiano si riducono su tre giocatori: Duncan, Mandragora e il neo acquisto Maxime Lopez. Il primo potrebbe rappresentare il compagno di reparto ideale per il brasiliano, anche se tra i tre forse è il "peggiore". Il Ghanese è colui che si avvicina maggiormente alle caratteristiche del partente Amrabat, rognoso e bravo a recuperare i palloni. Mandragora, forse per l'aspetto caratteriale, potrebbe essere definito come il leader di quella zona di campo, anche se pecca molto sotto altri aspetti rispetto ai compagni. Un buon calcio da fuori, tanta corsa e una grande voglia di dare sempre il massimo quando viene chiamato in causa, ma inferiore agli altri nella qualità di gioco. Poi l'ultimo arrivato, Maxime Lopez, che a Sassuolo, oltre a dimostrare di essere un gran peperino (tanti gialli e rossi presi negli ultimi anni), è uno dei centrocampisti di maggior qualità della rosa viola. Per fare un esempio, da prendere con le pinze ovviamente, il francese è colui che per caratteristiche si avvicina di più al tanto amato Torreira. Bravo in fase di costruzione e anche forte nel recupero palla. Piccolino e scattante, ma pecca per un aspetto fondamentale: il fisico. Possono veramente convivere lui e Arthur in un centrocampo a due? La migliore risposta ce la potrà dare solo il campo. Intanto Italiano in questi giorni di sosta li ha già provati insieme, chissà quali saranno le sue intenzioni...