Matteini: “Casamonti aveva avvertito la Fiorentina. Manca elasticità nelle gare”

"Viola Park? Casamonti l'aveva fatto capire che la prima stima era molto ottimistica. In quattro anni, comunque, è stata fatta un'opera pubblica pregevole. Beltran non lo conosco, mi auguro che sia forte. Jovic l'anno scorso in alcune partite ha avuto le occasioni, ma non le ha sfruttate. Cabral aveva trovato il ritmo, ma poi si è fatto male ed è dovuto rientrare di corsa perché Jovic non dava abbastanza garanzie. Italiano è arrivato con la propulsione di una società che entrava, Pioli se ne è andato con il tramonto della vecchia. Manca un po' di elasticità nella gestione della partita, si cambia sempre ruolo per ruolo, quando a volte bisogna cambiare l'assetto tattico per cambiare le partite, come ha fatto l'allenatore del Lecce".