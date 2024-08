Tessmann sì o no? Tra etica e tecnica, la Fiorentina ha un dovere

Sono troppi 2 milioni di commissioni su un affare da 6 milioni? O si dovrebbe turarsi il naso e farsi andar bene una spesa complessiva da 8 milioni, che a quelle cifre non trovi tanto di meglio di Tessmann? Il dibattito, per quanto mi riguarda, non è interessante. E' indubbio che le commissioni siano un problema del calcio, oltre che un tema caro a Commisso (anche se poi i suoi dirigenti sono tra quelli che ne hanno pagate di più negli anni). La Fiorentina ha tutto il diritto di farne una questione di principio, se crede, o al contrario di far prevalere l'aspetto tecnico. Di certo però la Fiorentina aveva/ha il dovere di prendere una decisione, anzichè trascinarsi da settimane come sta facendo. Da almeno un mese lo scenario è noto a tutti: basta fare una semplice ricerca su google per leggere, intorno al 10 di luglio, articoli sulle richieste eccessive dell'entourage di Tessmann che hanno fatto arenare e poi saltare l'affare con l'Inter. E se tutto è emerso a mezzo stampa, la Fiorentina non poteva non sapere fin dall'inizio: allora perchè al 6 agosto è ancora al punto di partenza?