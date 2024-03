I procuratori costano cari. La Fiorentina tra le prime per commissioni nel 2023

I procuratori, figure controverse e discusse. Ma senza di loro difficilmente si fa mercato. La Fiorentina e le sue spese da top club per gli agenti

Una delle prime battaglie di Rocco Commisso è stata quella sui procuratori, e le loro commissioni. Numerosi i casi di polemiche, come quelli di Vlahovic e Torreira. Ma queste figure nel calcio moderno sono indispensabili. La Gazzetta Dello Sport ha stilato la classifica delle commissioni pagate nel 2023. Al primo posto figura l'Inter, con 34 milioni, conseguenza logica dei diversi arrivi a parametro 0. Seconda la Juventus con 23, terza proprio la Fiorentina. Che nel 2023 ha speso 15.3 milioni in pagamenti agli agenti, a pari merito con la Roma. Di poco sotto il Milan, che però in estate ha chiuso molte più operazioni costose