Tessmann, un kicker da football che ha sposato il soccer: ecco Tanner the Tank

"L'ho visto calciare un tiro da 64 yard e poi calciare un tiro da 52 yard, con il piede sinistro, giusto per sicurezza. Mi ha fatto impazzire. Ci sono ragazzi al campo di kicking, è quello che fanno tutti i giorni dell'anno, e lui non ha fatto nessuna preparazione. Non ha mai tirato un calcio a un pallone da football prima, si è presentato ed è stato il migliore". Il kicker nel football americano è il giocatore che esegue i calci piazzati. Delle sue doti balistiche ne riparleremo successivamente. Da lì va a giocare nell'accademia della squadra dei Dallas FC, e poi esordisce in MLS. Il fisico è quello da giocatore di football, 1.88 per quasi 90kg. Da cui uno dei suoi soprannomi, Tanner the Tank, il carrarmato. Il Venezia lo acquista per 3.5 milioni nel 2021, e nei primi mesi fatica nel capire i ritmi e il calcio italiano