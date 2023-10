Terracciano a VN: “Nessuno mi ha mai regalato nulla. Ora pronto a restare a vita”

Una bella chiacchierata, in esclusiva, con Pietro Terracciano. Violanews ha incontrato il portiere viola per ripercorrere le tappe della sua carriera in maglia viola, oltre che analizzare il presente e il futuro che lo attendono a difendere i pali della porta gigliata. Queste tutte le sue dichiarazioni, partendo dall'entusiasmo generato in città per la grande vittoria del Maradona: