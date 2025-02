Quindi chi siamo davvero? 3 punti che valgono una stagione, San Siro ci dirà

Questa vittoria vale una stagione . Le va data continuità e non ci si può certo adagiare, ma battere l'Inter in questo modo può avere ripercussioni clamorose sul campionato in tutti i sensi: l'Inter perde il primo posto virtuale, il Napoli è capolista vero e proprio per la prima volta, la Fiorentina come abbiamo detto raggiunge la Lazio e mette pressione alla Juventus impegnata domani a Como nella gara inaugurale della 24esima giornata.

24esima giornata che vedrà subito la rivincita del match di stasera: Inter-Fiorentina a San Siro, con i nerazzurri che avranno una voglia matta di rifarsi ma che dovranno fare i conti con i cinque nuovi acquisti del mercato invernale viola (forse 4, dipende dalle condizioni di Marì): chiedere una vittoria anche al Meazza sembra davvero chiedere la Luna, però in questa stagione, come ha detto Palladino riferendosi agli allenamenti in settimana, succedono cose inspiegabili, magiche. Sia in positivo, sia in negativo. Chissà cosa dirà la Scala del calcio di questo nuovo momento viola... Dovremo cominciare a smettere di farci domande sul futuro e a vivere l'hic et nunc, il qui e ora, che non manca mai di farci appassionare a questa squadra. Chiusura tutta per Kean: ci torniamo meglio domani, ma 20 gol in stagione a febbraio è un dato semplicemente mostruoso. E stavolta niente mercato di gennaio ad interrompere il sogno.