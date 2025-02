KEAN 9: Ha la palla buona al 33', grazie anche ad un bel movimento alle spalle di Bastoni: ma il colpo di testa centra in pieno Sommer, poteva fare meglio. Alla seconda occasione, però, non perdona battendo Sommer sul suo palo dopo aver fatto perdere le sue tracce a Bisseck. E alla terza fa addirittura doppietta, con astuzia e freddezza. In stagione sono 20 (VENTI), ritmi spaventosi. ---> LEGGI LE ALTRE PAGELLE