Kouamé, due 9 sulle spalle ma nessuno nel sangue: senza Kean il gol è da inventare

Questo commento NON vuole essere una facile critica nei confronti di Kouamé, quanto la constatazione di una realtà . Certo, la prestazione è insufficiente ( LE PAGELLE ) come lo è stata altre volte nell'arco delle 100 toccate proprio oggi in Serie A con la maglia viola, però scagliarsi contro l'ivoriano cresciuto calcisticamente a Sesto Fiorentino ha senso fino a un certo punto. Nel momento in cui viene designato come attaccante centrale di riserva, è di fatto sollevato da parte delle colpe che può avere se non segna. Perché un riferimento offensivo, lui, non lo è mai stato.

99 è il suo numero, due volte 9, ma in realtà nelle sue caratteristiche di 9 c'è poco. Italiano lo impiegava a sinistra, in passato ha giocato spesso in coppia con un attaccante più forte fisicamente. Non è nelle sue corde fare reparto, non riesce a portare peso, ma non lo scopriamo certo oggi: cento partite in Serie A, qualcosa meno all'inizio dell'estate, non sono bastate a giudicare che fosse necessario un altro attaccante a fare da alternativa a Kean. Fatto undici, insomma, si poteva fare 12, anche se sappiamo che non è una bazzecola trovare un giocatore che accetti un ruolo di secondo piano. Ma certo non era impossibile, considerando anche il palcoscenico dei gironi di Conference, che Palladino sta affrontando con la squadra "riserve".