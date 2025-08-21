Impara il tridente e mettilo da parte: 3-5-2 una soluzione, ma manca un tassello

L'analisi tra campo e mercato dopo la prima vittoria della Fiorentina, alla prima uscita ufficiale

Federico Targetti Caporedattore 21 agosto 2025 (modifica il 21 agosto 2025 | 23:57)

Tornano le partite ufficiali, torna Shots on Target: proviamo a centrare il tema a pochi giri d'orologio dalla fine della gara. Tra Kean che speriamo abbia giocato subito il jolly, i suoi compagni che hanno resistito e reso il ritorno una formalità, De Gea che ha ricominciato da dove aveva terminato - cioè parando tutto - e Gosens sui suoi soliti livelli, scegliamo di concentrarci sulla sorpresa di formazione, ovvero Ndour per Dzeko e il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-5-2.

Piano A e piano... A2 — Ndour ha giocato bene e ha fatto assist, quindi Pioli ha avuto ragione. Ma è interessante la motivazione addotta dal tecnico: "Ho deciso di farlo giocare mentre studiavamo gli avversari, volevo avere parità numerica a centrocampo, e poi con Edin avremmo dovuto sacrificare Gudmundsson in fase di non possesso". Ineccepibile, tanto che introduce un tema, non tanto legato alle difficoltà alle quali andrà incontro Dzeko, che sarà sicuramente consapevole del ruolo di chioccia ritagliato per lui a 39 anni, quanto legato alla natura del 3-5-2 stesso e alla gran quantità di avversari che giocano a tre nel mezzo. Questo modulo prevede infatti un vertice basso, e l'unico vertice basso (se vogliamo) presente in rosa in questo momento è Fagioli, spostato in questa posizione da Motta alla Juventus e confermato, pare, al momento per il 2025/26.

Chi prendere allora? — Le mezzali abbondano, e in questo modo Gudmundsson, definito "sempre centrale" da Pioli, può liberare tutto il suo potenziale offensivo. D'altra parte, non crediamo che il tridente verrà mai accantonato: Dzeko stesso e Piccoli sono arrivati proprio per aumentare le soluzioni a disposizione del tecnico. Ciò nonostante, stasera abbiamo avuto la dimostrazione del fatto che il 3-5-2 è ben presente nel ventaglio delle opzioni viola, e dunque per poterlo praticare quando serve la rosa ha bisogno di un altro interprete da mettere davanti alla difesa. Che possa essere Nicolussi Caviglia in luogo di Mandragora, come vi abbiamo raccontato oggi parlandovi dell'intreccio Fiorentina-Bologna sul mercato? A nostro avviso, a maggior ragione se l'idea è quella di servirsi delle mezzali, Mandragora rimane un elemento importantissimo. Ma se la scelta fosse tra uno e l'altro, allora "sacrificarlo" per arrivare ad un elemento che sappia completare la rosa può avere senso. Se invece ci fosse modo, magari liberando Richardson che pare essere stato bocciato tecnicamente, di mettere le mani su entrambi...