VN – Mandragora e Nicolussi tra Bologna e Fiorentina: l’intreccio di mercato

Uno da una parte e uno dall'altra, ma la domanda è chi da chi? Mandragora e Nicolussi giocano il loro personalissimo derby di mercato a cavallo dell'Appennino

Kristjan Asllani al Torino è un affare fatto e restringe il cerchio dei centrocampisti a disposizione sul mercato di Serie A: l'albanese era vicino al Bologna, ma non ha trovato l'intesa e così si sono inseriti i granata. Adesso alla squadra di Vincenzo Italiano continua a mancare un innesto in mediana, e stando a quanto raccolto dalla nostra redazione le possibilità sono due.