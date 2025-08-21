Kristjan Asllani al Torino è un affare fatto e restringe il cerchio dei centrocampisti a disposizione sul mercato di Serie A: l'albanese era vicino al Bologna, ma non ha trovato l'intesa e così si sono inseriti i granata. Adesso alla squadra di Vincenzo Italiano continua a mancare un innesto in mediana, e stando a quanto raccolto dalla nostra redazione le possibilità sono due.
VN – Mandragora e Nicolussi tra Bologna e Fiorentina: l’intreccio di mercato
Uno da una parte e uno dall'altra, ma la domanda è chi da chi? Mandragora e Nicolussi giocano il loro personalissimo derby di mercato a cavallo dell'Appennino
Mandragora o Nicolussi?—
L'uomo mercato degli emiliani, Giovanni Sartori, ha in mente il colpo Nicolussi Caviglia, che il Venezia valuta 10 milioni di euro; Italiano, però, preferirebbe Rolando Mandragora, allenato alla Fiorentina. Il club viola però vorrebbe rinnovare il contratto di Mandragora, sebbene non ci sia ancora accordo. La partita rimane aperta, in caso di addio del numero 8 campano l'alternativa sarebbe proprio Nicolussi Caviglia. Sono giorni importantissimi per il reparto nevralgico della squadra di Stefano Pioli.
