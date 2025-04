È Gosens il vero vice Kean: segna lui quando non c’è. E i suoi gol pesano di più

All'incirca una settimana fa, per motivare la nostra convinzione sulle possibilità della Fiorentina di giocare fino in fondo sui due tavoli ai quali è seduta, scrivevamo che non bisognava bubare troppo per il pareggio col Celje: "un conto è avere Parisi a sinistra, un altro Gosens ", con il tedesco che era tornato in campo nella ripresa dopo l'infortunio. Ribadiamo tutto il rispetto nei confronti del numero 65, che ha offerto prestazioni anche incoraggianti quando è stato necessario impiegarlo, ma si trova davanti un gigante di questo ruolo e a Cagliari ne è arrivata l'ennesima riprova . Al rientro da titolare, Robin ha trovato un gol di un'importanza capitale per rimettere in piedi la partita cominciata col piede sbagliato, tra l'altro pure in bello stile, con l'esterno del piede, guadagnando un tempo sul portiere. Un tiro, un gol, come i migliori attaccanti.

Vice Kean... defilato

Già, attaccanti. Ci avete fatto caso che molto spesso, quando manca Kean (per fortuna poche volte) è Gosens a metterci una pezza? E' successo a Genova in autunno, in casa contro il Lecce nella partita salva-Palladino a fine febbraio e ieri a Cagliari. Tutti gol decisivi, che hanno portato tre vittorie e sei punti rispetto ai pareggi che, sottraendo quelle tre reti, ne risulterebbero. Ci possiamo mettere anche il sigillo del 4-2 in Conference League a San Gallo in League Phase, che non è stato altrettanto decisivo, ma anche quella sera Kean non c'era. Non è una regola matematica: contro il Como in casa, per esempio, non è successo. Ci serve solo a capire come l'ex Atalanta sappia farsi carico di ogni tipo di responsabilità, da quella delle parole, come prima dello spartiacque della stagione al ritorno degli ottavi di Conference contro il Panathinaikos, a quella dei fatti, con i suoi gol e assist che pesano... addirittura più di quelli di Kean.