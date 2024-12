Dilly ding dilly dong, sogno finito. Può riniziare nel 2025, mercato permettendo

La seconda sconfitta di fila della Fiorentina spegne gli entusiasmi, ma come si scende in fretta, altrettanto in fretta si risale. Il mercato è vicino, ognuno deve metterci del suo

Il riferimento all'altro Ranieri, Claudio, è fin troppo scontato accanto all'uomo copertina di questo commento, Luca, per sua sfortuna in negativo. Se Claudio svegliava i giornalisti di Leicester per far rendere conto della Champions League acquisita, l'errore di Luca Ranieri ha spalancato la porta al pareggio di Lucca in Fiorentina-Udinese e quindi alla seconda sconfitta di fila dei viola maturata per via del 2-1 di Thauvin. Non che la colpa sia da addossare tutta al capitano, ma l'immagine e l'omonimia sono potenti, per cui siamo partiti da queste.