Classifica salva, ora mercato: Folorunsho e non solo, la “to do list” di gennaio

E poi?

Poi un esterno sinistro che faccia da alternativa a Sottil: ottimo il segnale del numero 7 che ha siglato il gol del pareggio contro la Juventus, ma Palladino ha già fatto notare che senza Bove nemmeno lui ha un concorrente in quel ruolo. Andiamo avanti: Colpani fin qui, se si esclude la doppietta di Lecce, è stato offensivamente impalpabile, non sta facendo quello per cui è stato preso. Il riscatto è da considerarsi in dubbio, ma da tenere d'occhio a gennaio è Ikoné: spesso cercato da altre squadre, se si riuscisse a monetizzare si potrebbe andare a prendere un uomo da mettere in contrapposizione al Flaco. Stesso discorso per le alternative sui fianchi della retroguardia: oltre al benservito a Biraghi, in caso di partenze di Kayode e Parisi dovranno arrivare altri due laterali bassi. Infine, l'imminente addio di Quarta chiama l'acquisto di un altro difensore, perché Valentini non gioca da otto mesi e semmai è il doppelganger di Ranieri essendo mancino di piede. E non ci dimentichiamo di Terracciano e Christensen in uscita, anche se in questo caso si farebbe solo il bene del giovane Martinelli, nei guantoni del quale risiede il futuro. Morale della favola? Nel primo mese del 2025 ci sarà di che scrivere e raccontare. Siete pronti? Che sia un buon anno!